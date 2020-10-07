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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini iletti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini iletti

    Kuveyt'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziye dileklerini iletti. İki lider, bölgesel meseleleri ele aldı.
    • AA
    • 07.10.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 12:38
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    91 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül günü hayatını kaybetmişti.

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye dileklerini iletmek ve Kuveyt-Türkiye ilişkilerini değerlendirmek üzere Kuveyt'e gitti.

    TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’a taziye dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ne taziyelerini iletti VİDEO

    İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLECEK

    Kuveyt Emirliği'nde bir araya gelen iki lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye dileklerini iletmesinin ardından ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri konuşacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri ne taziyelerini iletti #1

    BAKANLAR VE BAŞKANLAR DA EŞLİK ETTİ

    Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuveyt'e geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri ne taziyelerini iletti #2

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri ne taziyelerini iletti #3

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