Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’tan döndü

New York’ta BM 76. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüş yaptı.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının tamamlanmasının ardından yurda dönüş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a geldi.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak ‘TC-TRK’, saat 13.05 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer karşıladı.