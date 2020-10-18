Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak AK Parti İl Kongresi'ne katıldı

AK Parti Şırnak İl Kongresi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nin ilk durağı Şırnak'ta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şırnak İl Kongresi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehirlere gidip milletle kucaklaşmadan siyaset yapmanın açık yüreklilikten uzak olduğunu dile getirdi.

"YEDİ DÜVELE MEYDAN OKUMAKTAN ÇEKİNMEDİK"

Şırnaklılara seslenirken sabır ve dirayet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı cesaretle savunurken milletimiz yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik.

Önümüze çıkan engelleri yine milletimizle aştık. Bugün her alanda kendine güvenen, inanan bir Türkiye varsa, milletimizin dirayeti, sabrı sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik ViDEO

"MİLLETİMİZ, BİZİ HİÇBİR MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKMADI"

"Bizim en büyük motivasyon kaynağımız her kesimden insanımızın o hasbi samimiyettir." ifadeleri ile Şırnak halkına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu öyle tek taraflı değil, iki taraflı muhabbettir. Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik. Milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı.

Attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu. Vesayet karşısında dimdik dururken milletimiz yanımızdaydı.

Terör örgütleri ve onları destekleyenlerin üstüne giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Belediye Başkanımız Mehmet Yarka kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum.

Şırnak'a özel şükranlarımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet ettiniz.

Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Şırnak'a elimiz boş gelmedik. 591 projenin resmi açılışını yapacağız.

Eser ve hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti il kongrelerinin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz.

Biz sorumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna rağmen halkımızla muhabbetimizi yakın tutarken muhalefet milletimizle mesafesini uzak tutuyor.





"ER MEYDANI..."

Siyasetin gerçek er meydanı 81 vilayetimizin tamamıdır.

Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerlerden alıyor.

Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını açık yüreklilikle ortaya koyamadan siyasetçi olmaz.





"TÜRKİYE'NİN AYAKTA KALMASI, BİRLİĞİMİZ SAYESİNDEDİR"

Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir.

Her kim milletimizi bölmeye yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak'ı belirlememiz rastgele bir tercih değildir. Geçen yıldan kalan Şırnak'a bir sözümüz vardı. Ahmed-i Hani'nin, El Cezeri'nin şehri Şırnak'a seçmemiz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır.

Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor.

Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kalması güçlü birliğimiz sayesindedir.

Her kim milletimizi bölmeye yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.





"MİNSK ÜÇLÜSÜ, ERMENİSTAN'IN YANINDADIR"

Minsk Üçlüsü Ermenistan'ın yanında yer alıyor, silah desteği veriyor.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmak için mücadele veriyor.

İnanıyorum ki Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtaracak.

Irak'ta, Suriye'de, geçmişte Balkanlar'da, şu anda Libya'da, Karabağ'da olanlar ayrımcılığın kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini göstermiştir.

Niye Azerbaycan'da varız. Minsk üçlüsü deniyor. Amerika, Rusya, Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenilere silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar.





MÜCADELE VURGUSU

Azerbaycanlı kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadele içinde. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir.

Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu toprakları Ermenilerden alacaklar.

"'SİZİN ORADA NE İŞİNİZ VAR?' DİYORLAR"

Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Bize 'Sizin orada ne işiniz var?' diyorlar.

Biz zulüm neredeyse oradayız. Suriye'de ne işiniz var diyorlar. 911 km bizim sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız.

ABD'nin 24 üssü var orada. ABD'nin buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD... Dünya Azerbaycan'ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi gece, ateşkesi Ermeniler yine bozdu.

Nerede çatışma çıkmışsa kaybeden Müslümanlar olmuştur. Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanı olduğu yerde kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa durup düşünmemiz lazım.

Canı yanan, kanı dökülen biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz. 18 yıldır ülkemizi herkes için demokrasi diyerek gece gündüz hizmet ediyoruz.

Herhangi bir yerde aksaklık varsa muhatabınız burada. Size en ufak bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur.

Bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik tüm yolları kullanıyorduk. Terör örgütünün marifeti şehirlerimizi çukurlara bölmek olmuştu.





"HER ADIMDA ENGELLERLE KARŞILAŞTIK"

Ağızlarından demokrasiyi düşünmeyenler bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Hükümetlerimiz döneminde de atığımız her adımda engellerle karşılaştık. Aklımıza hiçbir zaman terör örgütü kurmak gelmedi.

Kadınları, çocukları katlederek kendimize hakimiyet alanı tesis etmeye çalışmak gelmedi. Bizim derdimiz hakkımız olan özgürlüklere ve hizmetlere ulaşabilmekti.

Fatih gemimiz önümüzdeki aydan itibaren yeni bir kuyuda sondaja başlayacak.





"TORUNLARIMIZA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ"

Elimizdeki veriler önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor. Zenginlikleri 81 vilayetin tamamının kalkınması için kullanacağız. Dedelerimizin ömrü cephelerde savaşarak geçti.

Bizim ömrümüz hak ve özgürlüklerin alanını genişletmek, şehirleri ve ülkemizi geliştirme mücadelesiyle geçti. Torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız."