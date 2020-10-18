Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta toplu açılış törenine katıldı

İl Kongresi kapsamında Şırnak'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'a 3,5 milyarlık 591 proje yapıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Kongresi kapsamında düzenlenen il kongrelerinin ilk durağı olan Şırnak'ta vatandaşla bir araya geldi.

Gün içerisinde gerçekleştirilen kongrenin ardından Şırnak Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'a yapılan yatırımları ele aldı.

Şırnak'a yapılan yatırımlara ilişkin toplu açılış töreninde bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baskılara rağmen, siyasi iradenizi çiğnetmediniz" ifadeleri ile öncelikle Şırnak halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şırnak'a 18 yılda 12 buçuk katrilyon yatırım yaptık ViDEO

3,5 MİLYARLIK 591 PROJE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 milyaarlık 591 proje ile Şırnak'ın gelişimine katkı sağlandığının aldını çizerek, "Bugün burada eğitimden sağlığa enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda yaklaşık 3,5 milyarlık 591 proje eser ve yatırımın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

12 BUÇUK KATRİLYON YATIRIM

Son 18 yılda 12 buçuk katrilyon yatırım yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye'yle birlikte Şırnak'ı da ileri bir noktaya taşıdık. Başta terör örgütü olmak üzere, kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Son 18 yılda Şırnak'a toplam (eski rakamla) 12 buçuk katrilyon yatırım gerçekleştirdik." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"İstismar siyaseti ile bir yere varılamayacağını siz gösterdiniz. Baskılara rağmen Şırnaklılar olarak terör örgütünün uzantılarına iradenizi çiğnetmediniz.

Sağlıkta 75 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini Şırnak'la buluşturuyoruz. Bu hizmet ve eserlerin şehrimize hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

Ülkemizin en kritik seçimlerinden birinde Şırnak destan yazarak tercihini AK Parti'den yana kullandı. Bölücü heveslerin bu topraklarda barınamayacağını siz gösterdiniz.

Bizim siyaset inancımızda partizanlık, ötekileştirmek, insanları tasnif etmek yoktur. Türkiye haritasını farklı renklere ayırmak yoktur.

Biz yatırım yaparken kökene değil illerimizin durumuna bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan hizmet yürütüyoruz.

Kardeşlerim Allah'ın inayeti sizlerin de desteğiyle 18 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Milleitn iradesini ne demokrasi ne de FETÖ'den PKK'sına kadar eli kanlı katil sürülerine teslim etmedik.

Terörle baskıyla aba altında sopa göstermek geride kalmıştır.

Tarih boyunca olduğu gibi Türk Kürt Arnavut tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız.

Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur."