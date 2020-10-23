Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'dan gelen her türlü açıklamaya rağmen geri adım atılmayacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı.

Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Amerika'nın, Sinop'ta yapılan S-400 testlerine gösterdiği tepkinin hatırlatılması üzerine konuşan Erdoğan oldukça sert ve netti.

TEST YAPILDI DOĞRUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Test yapmayı kalkıp, ABD'ye soracak değiliz VİDEO



AMERİKA'YA SORACAK DEĞİLİZ

Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

YUNANİSTAN'IN ELİNDE S-400'LER VAR, AMERİKA BİR ŞEY SÖYLÜYOR MU

Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu?

RUSYA'YA AİT OLMASI BEYEFENDİLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.