Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındı

TELE 1 televizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin benzetmeler yapan Sedef Kabaş, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef almıştı.

Aktaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti. Kabaş'ın bu çirkin sözleri siyasilerden ve sosyal medyadan büyük tepki gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan konuya ilişkin açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaşananlara ilişkin inceleme başlattıklarını açıklarken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Kabaş hakkında soruşturmada başlatılmıştı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum." şeklinde paylaşım yaptı.

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki yağdı VİDEO

