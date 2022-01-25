Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Girik'in kardeşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, tedavileri için yaklaşık 6 ay önce İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde durumunun ciddiyetini artırmasıyla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Girik, dün sabah hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FATMA GİRİK'İN KARDEŞİNE TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fatma Girik’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.