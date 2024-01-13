Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terörle mücadele kapsamında şehit olan 9 şehidimizin acılı ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaj atarak başsağlığı diledi.

AA

Türkiye'nin yüreğine ateş düştü...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu.

Kahraman Türk askerimizin acılı haberi yürekleri yakarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hain terör örgütü ile mücadelesi devam ediyor.

Şehitlerin kanını yerde bırakmamaya ant içmiş Türk askeri, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonları başarıyla sürdürülüyor.

Kahraman 9 şehidin aileleri acılar içinde taziyeleri kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da ailelere başsağlığını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Kurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain sızma girişimi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)