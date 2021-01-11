Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sezai Karakoç şiiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiirler yeniden paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca birçok kez yalanların hedefi oldu.

Okuduğu şiir nedeniyle cezaevine giren bir isim olan Erdoğan hakkında, bu kez hayatında hiç şiir okumadığı söyleniyor.

İddiayı ortaya atan kişi, Türkiye'deki ana muhalefet partisinin genel başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Bu yalan çıkışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

İşte onlardan bazıları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Ey Sevgili Şiiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dua şiiri VİDEO

Erdoğan: Bu şiiri okuduğum için cezaevinin yolunu tuttum VİDEO