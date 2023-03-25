Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgeleri Ortaya çıkan belgeler, her seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması üzerinden tartışma başlatanları susturacak cinsten.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken geçtiğimiz yıllardan hatırladığımız bir senaryo yeniden devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kümelenen muhalefet partileri geçmişte kendilerine verilen cevapları unutarak eski bir tartışmanın fitilini ateşlemek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması olmadığı yalanını gündeme taşıyanlara, İletişim Başkanlığı'ndan belgelerle yanıt geldi.

Mezuniyet belgesininin teslim edildiğine dair belge

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.

Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Fakülteden askerlik şubesinde mezuniyet bildirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma ise fakülte sekreterliği ile Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında.

Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi’ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildiriliyor.

Üniversiteyi kazandığına dair belge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1974 yılında Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nde de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığı bilgisi var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili Marmara Üniversitesi'nden de açıklama yapıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;