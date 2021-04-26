Son dakika açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

"TAM KAPANMAYA GEÇİYORUZ"

Erdoğan, "29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanmaya geçiyoruz. " dedi.

ALINAN KARARLAR

3 hafta sürecek tam kapanma süreci için alınan kararlar şöyle;

- 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiliyor.

- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

- Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

- Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

Cumhurbaşkanı tam kapanmanın tarihlerini açıkladı VİDEO