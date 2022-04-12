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    Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor

    Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ardından Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapacaklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 19:27
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 19:34
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    Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamalarında bulundu.

    Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun zamandır merakla beklenen kararı da duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz." dedi.

    Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor VİDEO

    AYRINTILAR GELECEK..

    Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor #1


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