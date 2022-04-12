- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor
Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın ardından Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapacaklarını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 19:27
- Güncelleme : 12.04.2022 - 19:34
Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklamalarında bulundu.
Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun zamandır merakla beklenen kararı da duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı tarih verdi: Rize-Artvin Havalimanı hizmete açılıyor VİDEO
AYRINTILAR GELECEK..