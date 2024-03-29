Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Siirt'te huzur ve güven mesajı verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'te katıldığı mitingde terör örgütlerinin en çok bu bölgede yaşayan insanlara zarar verdiğini vurgulayarak huzur ve güvenin tamamen sağlanacağını belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçime 2 gün kala Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi.

Bölgede yapılacak öncelikli projelere değinen Yılmaz, terör olaylarında dolayı özel sektörün gelişmediğini ancak temizlenen bölgede yatırımların artacağına değindi.

Yılmaz, terör bölgesi olarak bilinen kentte huzur ve güvenin tamamen sağlanacağına dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

"Terör en çok bu bölgede yaşayan insanımıza zarar verdi"

"Geçmişte huzur ortamı olmadığı için terör olduğu için maalesef yeterince bu bölgelerimiz gelişmedi. Gerçekçi düşünelim, terörün olduğu güvenliğin olmadığı yere özel sektör gelip yatırım yapar mı? Bırakın gelip yatırım yapmayı buradaki sermaye bile kaçıp başka bölgelere gitti. Terör tüm Türkiye'ye zarar verdi ama en büyük zararı bu bölgemize verdi, bu bölgede yaşayan insanımıza verdi. Can ve mal kaybıyla, dolaylı ekonomik etkileriyle. Kamu yatırımlarını biz her halükarda yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

"Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede büyük zararlar verdi"

Yaksalar da yıksalar da bu millete yollar yapmaya, üniversiteler, hastaneler yapmaya devam ettik ama özel sektör buralara gelmedi. Şimdi işler tam tersine, terörün artık neredeyse bittiği, huzur ve güven ortamının egemen olduğu bir ortamda sadece kamu yatırımları değil özel sektör yatırımları da bölgemize gelmeye başladı. Tersine insan göçü, tersine sermaye göçü başlamış durumda. Yalnız şunu da söylemem lazım, yıkmak kolay yapmak zor. Terörün yıkıcı etkileri kısa sürede büyük zararlar verdi, huzur ortamının etkilerini zaman içinde göreceğiz, İnşallah hep birlikte göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mitingde yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Huzur ve güven varsa kalkınma ekonomi de gelişiyor"

Huzur içinde bir seçim yapıyoruz, inşallah bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek tüm ülkede ve bölgemizde. Huzur ve güven her şeyin temeli. Huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne de kalkınma oluyor ama huzur varsa güven varsa insanlar rahat bir şekilde yaşıyorsa orada temel hak ve hürriyetler de gelişiyor, demokrasi de gelişiyor, kalkınma ve ekonomi de gelişiyor. Gençlerimiz iş buluyor aş buluyor. Bugün ben Kurtalan'da huzur görüyorum.

"Yerel seçimler hizmet için yapılır"

Genel seçimler genel siyasetin konuşulduğu seçimlerdir ama yerel seçimler öyle değil. Yerel seçimler hizmet için yapılır. Bu ilçemizin hizmeti için, daha güzel bir yaşam ortamı sağlamak için, insanlarımız beklentilerini somut, gerçekçi projelerle karşılamak için yapılır. Değerli kardeşlerim bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Başkanımız da güzel projeler hazırlamış durumda. Birincisi içme suyu, temel mesele öyle mi? Suyun olmadığı yerde hayat olmaz. Dolayısıyla bu projesi çok öncelikli, inşallah takibini yapacağız. İkincisi Organize Sanayii Bölgesi... Bakın ben de sizin bir kardeşinizim bu bölgenin insanıyım. Rahmetli anneme yolları barajları anlattığımda bana fabrika yapın bu gençler iş bulsun derdi."