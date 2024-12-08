Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Suriye, Suriyelilerindir

İHA

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaş, Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla son buldu.

Muhalif ordular karşısında silah bırakan rejim ordusu, yenilgiyi kabul etti.

Geçici devletin yeni lideri, muhalif grup Heyʼetu Tahriri'ş-Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Colani oldu.

Ülkede genel af ilan edildiğinin de duyurulmasının ardından Şam sokakları kutlama yapanlarla oldu.

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Suriye'deki rejimin düşüşü Türkiye'de de büyük sevinçle karşılanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYE, SURİYELİLERİNDİR"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye, Suriyelilerindir. Yaşadıkları büyük acılar ve verdikleri tarihi mücadele sonunda Suriye halkı yeni bir dönem başlatmaktadır. Suriye halkının iradesini yansıtan yeni bir rejim için geçiş sürecinin sağlıklı işlemesi son derece önemlidir.

Dar ve çatışmacı değil, kapsayıcı ve inşa edici bir yaklaşım esas olmalıdır. Bölge dışı güçler zaten yeterince acı yaşamış Suriye’nin istikrarına zarar verici eylemlerden kaçınmalı, uluslararası toplum ve kurumlar yeniden inşa sürecine destek vermelidir." ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLERİN ONURLU VE GÜVENLİ DÖNÜŞÜ SAĞLANACAK"

Açıklamasında, tüm unsurları ile Suriye halkının birliği, istikrarı ve huzuru için siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecinde başarıları dileyen Yılmaz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği korunarak; tüm dinlerden, mezheplerden ve etnik kimliklerden Suriye vatandaşlarının barış içinde bir arada yaşaması için gerekli şartların hızla oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Suriye’de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyelilerin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşünün de sağlanacağını belirten Yılmaz, yeni dönemde terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik oluşturdukları tehditlerinin ortadan kaldırılmasının en önemli öncelikler arasında olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Açıklamasında "İnanıyorum ki Suriyeli Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün vesayetinden ve baskılarından kurtularak, Suriye’nin bütünlüğü içinde huzurlu bir ortama kavuşacaklardır" ifadelerine yer veren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: