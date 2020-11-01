Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İzmir'de 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı bina var

İzmir'deki depremde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hasarlı bina sayısını 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı ve 4 orta hasarlı olarak açıkladı.

30 Ekim günü İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından enkaz ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bölgede verilen hizmetlere ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Fuat Oktay, 6 binanın yıkık durumda olduğunu ve 7 binanın da acil yıkılacak olarak belirlendiğini aktardı.

TOPLAM HASARLI BİNA SAYILARI AÇIKLANDI

Uzman ekiplerle yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu elde edilen verileri açıklayan Oktay, "13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 371 az hasarlı bina bulunuyor. 837 toplam hasarsız bina sayısı..." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay: İzmir'de 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı bina var ViDEO

"BİNALARA GİRMEYİN"

Vatandaşların eve girme taleplerine karşın hasar tespit çalışmalarının önemine vurgu yapan Oktay, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Tüm ekipler bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Önümüze gelen en yoğun soru 'Evime girebilir miyim? Binama girebilir miyim?' Tüm vatandaşlarımıza da önerimiz... Hasar tespit çalışamarını çok hızlı tamamlayacağız. Hatta, mümkün olursa 10 günden az bir sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden uzman sayısını da artırıyoruz. Bu tespit edilen sayıların da arttığını göreceğiz.

Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı olsa da hiçbir vatandaşımızın girmelerini önermiyoruz. "