Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Oktay'ın sağlık durumu iyi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda kısa süreli bir rahatsızlık yaşadı.

Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yapan Fuat Oktay, önce kelimeleri birbirine karıştırdı ardından da yutkundu.

Birkaç saniye nefeslenen Oktay'ın yanına koruması gelerek "İyi misiniz" diye sordu.

Fuat Oktay, konuşmasına devam edemeyince ışıklar söndürüldü, sağlık ekipleri çağrıldı.

REVİRE KALDIRILDI

Korumalar hemen ambulans çağrılmasını istedi.

Tansiyonunun düştüğü belirtilen Oktay, Külliye'nin revirinde tedavi altına alındı.

Fuat Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa bir süre tedavi gören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tekrardan kürsüye dönerek durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fuat Oktay konuşma sırasında fenalaştı VİDEO





"UYKUSUZLUK VE YORGUNLUĞA BAĞLI KÜÇÜK BİR RAHATSIZLIK"

Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu." dedi.

Oktay: Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu VİDEO







