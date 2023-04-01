Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasındaki son durumu paylaştı Fuat Oktay 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına ilişkin konuştu. Oktay, bağışların 84 milyar 400 milyon liralık kısmının yatırıldığını ve depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin kalbi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle yara aldı.

Depremin ardından çalışmalar sürerken hızlı bir toparlanma sürecine girildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek olmayı sürdürüyor.

'Türkiye Tek Yürek' kampanyası

Türkiye, 15 Şubat günü 8 kanalın ortak yayını ile birlik oldu.

Depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla organize edilen "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyasında, Türkiye tek yürek haline geldi.

115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı

Yardım yayınında gece boyunca gelen bağışlar sonrası toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken, 9 milyon 10 bin de SMS bağışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesine yönelik yapılan yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

84 milyar 400 milyon TL yatırıldı

Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında toplanan paranın 84 milyar 400 milyon liralık miktarının yatırıldığını vurgulayan Oktay, paranın afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını belirtti.

Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını da dile getirdi.

İki haftada 10 milyar TL daha yatırıldı

Oktay, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, kampanyaya taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıklamıştı.