Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara değindi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir" dedi.

Türkiye, deprem felaketleriyle mücadele ediyor..

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek ülkenin güneyinde büyük yıkıma neden oldu.

Hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği kentlerde yaralar sarılmaya çalışılıyor..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan çalışmalara ilişkin son değerlendirmeleri yaptı.

"İhmali olanlarla ilgili soruşturmalar sürüyor"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Oktay, asrın felaketinde ihmali bulunanlarla ilgili soruşturmaların kimliğine bakılmaksızın sürdüğü belirtti:

6 Şubat depremlerinin ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 16 Türk devletinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Zirvesini; Türk dünyasının tek yürek olduğu, milletimizin acılarının paylaşıldığı büyük bir dayanışma örneği olarak son derece önemsiyoruz. Yaşanan bu büyük felakette kaybettiğimiz Kıbrıslı 35 yavrumuzla birlikte 49 bini aşkın vatandaşımızın her biri bizim canımızın bir parçasıdır. Her birine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun.



Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerimizin yaralarının sarılması için çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere, yaşanan felakette ihmali bulunanlarla ilgili kimliğine, mensubiyetine bakılmaksızın soruşturmalar devam etmektedir.

"Çöken otelle ilgili soruşturma da titizlikle sürdürülüyor"

Adıyaman'da Kıbrıslı genç sporcuların kaldığı otelle ilgili 3 kişinin tutuklu olduğunu, KKTC Başbakanı ile ortak basın toplantısında ifade ettiklerini hatırlatan Oktay, şu ifadeleri kullandı: