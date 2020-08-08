Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Mersin Limanı Lübnan'a açık

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik." dedi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti.

Patlamanın ardından liderlerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da feci olay sonrası Beyrut’ta gitti.

CUMHURBAŞKANINA ZİYARET

Oktay ve Çavuşoğlu, Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

İlk olarak Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüşen Oktay, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Hastanelerimiz Lübnan'a açık ViDEO



"MERSİN LİMANIMIZ LÜBNAN'IN HİZMETİNDE"

"Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik." diyen Oktay, ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye olarak sonuna kadar hazır olduklarını dile getirdi.

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri İZLE