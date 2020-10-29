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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'daki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'daki saldırıya kınama

Fuat Oktay, Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Şiddet ve terör, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." dedi.