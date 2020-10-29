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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'daki saldırıya kınama

    Fuat Oktay, Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Şiddet ve terör, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." dedi.
    • AA
    • 29.10.2020 - 18:04
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 18:09
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'daki saldırıya kınama

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, bir kınama mesajı yayınladı

    "HİÇBİR DİNİ NORMLA BAĞDAŞMAZ"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki terör saldırısını kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Oktay, "Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınıyorum. Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz. Fransız halkına başsağlığı diliyor, aşırılığa karşı topyekun dayanışma çağrımızı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dan Fransa daki saldırıya kınama #1

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