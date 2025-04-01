Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgemizdeki gelişmeler iç çekişmelere feda edilemez

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

"BÖLGEMİZDE YAŞANAN JEOPOLİTİK VE EKONOMİK GELİŞMELER İÇ ÇEKİŞMELERE FEDA EDİLEMEYECEK DÜZEYDE HAYATİDİR"

Yılmaz yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler iç çekişmelere feda edilemeyecek düzeyde hayatidir. Küresel siyaset ve ekonomide belirsizlik ve riskler kadar, yeni imkan ve fırsatların oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi için son derece kıymetli bir çaba içindeyiz. Tarihimizin en büyük deprem afetinin yaraları hızla sarılmaktadır. İnsanımızın kalıcı refahı için ekonomik programımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz"

"TARİH ÖNÜNDE VE MİLLETİMİZİN VİCDANINDA KARŞILIĞINI BULACAKTIR"

Gündemlerinin dış politika, demokrasi ve kalkınmada Türkiye’nin çıtasını daha ileriye taşımak olduğunu söyleyen Yılmaz şu açıklamada bulundu: