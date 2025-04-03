Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon ile mücadelemizi sürecek

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.

"DEZENFLASYON SÜRECİ 10 AYDIR KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile bütüncül bir çerçeveye sahip programlarını başarıyla hayata geçirmeye devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

Geçen yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor.



Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi.



Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, Ramazan ayının etkisi görülmektedir.

"GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması devam ettiğini ve hizmet enflasyonu oranında düşüş sürdüğünü bildiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: