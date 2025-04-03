Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon ile mücadelemizi sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yılmaz, ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti.
"DEZENFLASYON SÜRECİ 10 AYDIR KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDİYOR"
Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile bütüncül bir çerçeveye sahip programlarını başarıyla hayata geçirmeye devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
Geçen yıl haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, mart ayında da etkisini sürdürerek, 10 aydır kesintisiz olarak devam ediyor.
Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık yüzde 38,1 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı Haziran ayından bu yana 37,4 puanlık bir düşüş gösterdi.
Aylık bazda enflasyonda 1,2 puanla en önemli paya sahip gıda fiyatlarında, Ramazan ayının etkisi görülmektedir.
"GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Hizmet enflasyonundaki katılığın kırılması devam ettiğini ve hizmet enflasyonu oranında düşüş sürdüğünü bildiren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
Yurt içi üretici fiyatlarının da artış hızının bir önceki aya göre azalması ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilemesi, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet kaynaklı baskıların giderek hafiflediğini göstermektedir. Enflasyonu düşürürken aynı zamanda yatırım ortamını iyileştiren, verimliliği artıran, üretken kapasiteyi genişleten, ihracat odaklı bir makroekonomik çerçeveyle dengeli büyümeyi ve istihdam artışını amaçlıyoruz.
Beklentilerin sağlıklı yönetimi ve enflasyonla mücadelede başarılı olmak adına, para ve maliye politikalarımızı etkin şekilde koordine etmeye devam ediyoruz. Dönemsel gelişmeler kısa süreli olumlu veya olumsuz etkiler yapabilir. Aslolan ise programın ana çerçevesi ve istikametidir. Son dönemde görüldüğü üzere, kısa dönemli etkilere yönelik olarak kurumlarımız gerekli tedbirleri hızla alma kapasitesine sahiptir.
Güçlü ve istikrarlı bir ekonomi, kapsayıcı sosyal politikalar için koordinasyon içinde ve tüm paydaşlarla istişare ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Enflasyonun çok daha düşük oranlara gerilediği bir ortamda; istikrar içinde büyümeyi ve sosyal refahı artırmayı hedefliyoruz. Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.
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