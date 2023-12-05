AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yoğun programı devam ediyor...
Bu defa İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na gelen Yılmaz, vatandaşlarla buluştu.
Esnafın lokum ikram ettiği Yılmaz, çarşıda bulunan turistler ve vatandaşlarla sohbet ederek beraber fotoğraf çektirdi.
İlber Ortaylı ile bir araya geldi
Yılmaz, daha sonra Beta Yeni Han'da 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.
Türk kahvesi hakkında katılımcılara bilgi veren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı dinleyen Yılmaz, daha sonra Ortaylı ve buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Yılmaz'a, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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