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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mısır Çarşısı'nda! Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mısır Çarşısı'nda! Vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Çarşıyı dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.