Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekliye ilave artış açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “TBMM’ye sunulacak olan ile artışlar emeklimiz için hayırlı olsun” dedi.

İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yapılan artışlar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"6 aylık artış oranları dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerindedir"

Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TBMM’ye sunulacak olan ilave artışlar emeklimiz için hayırlı olsun. Bu oranlar sadece ilk 6 ay için. 6 aylık artış oranları dahi yıllık beklenen enflasyonun üzerindedir. Temmuz ayında gerçekleşecek yasal artışlar ile birlikte, yıllık artış oranları tüm emekli kesimler için denkleşmiş ve çok daha yüksek oranlara çıkmış olacak”

"Emeklimize de daha fazla ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon ile mücadele sürecinde emeklilerin yanında olacaklarını söyleyerek şunları belirtti:

“Tarihimizin en büyük afetinin yaralarını sardığımız, EYT uygulamasını hayata geçirdiğimiz, jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğumuz ve enflasyon ile kararlı mücadele yürüttüğümüz bir dönemde, tüm imkanlarımız ile emeklimizin yanındayız. Ülkemiz istikrar içinde büyüdükçe toplumun her kesimine olduğu gibi emeklimize de daha fazla ve kalıcı refah artışı sağlanacaktır”

"Kök maaş düşüklüğü nedeniyle artış almayan emeklimiz olmayacaktır"

Paylaşımının devamında Cevdet Yılmaz şu cümleleri kullandı:

Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilave 5 puan ile birlikte ilk altı ay artış oranı yüzde 42,6 olacaktır. Bu orana rağmen aylığı 10 bin TL’nin altında kalan emeklilerimizin aylıkları yasal düzenleme ile 10 bine çıkarılacaktır. Böylece kök maaş düşüklüğü nedeniyle artış almayan emeklimiz olmayacaktır.



Yasal kurallar gereği Emekli Sandığı mensupları Temmuz ayında enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz gerçekleşecek enflasyonun tamamı kadar artış almış olacaklardır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)