Cumhurbaşkanı'na hakaret videosunu paylaşan isim CHP'li çıktı

Bir grup taraftar, alkol alıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfürler yağdırdı. O videoyu paylaşan kişinin, CHP İstanbul örgütünün önde gelen isimlerinden Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu öğrenildi.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy’de toplanıp, yemek yedi.

Bir restoranda oturan taraftarlar, yemek sırasında tezahüratlar da yaptı.

Alkış tutup, küfrettiler

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi.

Alkol alıp, Cumhurbaşkanı için “S..t.. ol git Recep Tayyip” şeklinde küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

Kadıköy sokaklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür VİDEO

CHP’li çıktı

Bu görüntüleri paylaşan isim ise tanıdık çıktı.

Instagram hesabına videoyu yükleyen kişinin, CHP İstanbul örgütünün önde gelen isimlerinden Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu öğrenildi.

Düğünden fotoğraflar

Berkan Oral’ın 2021 yılında dünyaevine girdiği düğününe, CHP’li isimlerin gittiği, onlar arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu görüldü.

AK Partili Hamza Dağ’dan tepki

Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o taraftarlara ve CHP’ye tepki gösterdi.

Resmi hesabından bir paylaşım yapan Dağ, “CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir.” notunu düştü.