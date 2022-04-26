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    Cumhurbaşkanını tehdit eden Özgür Özel'e Fahrettin Altun tepkisi

    Gezi Parkı davası kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mahkum olacaksın' tehditleri savuran Özgür Özel'e, Fahrettin Altun, 'Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:32
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    Cumhurbaşkanını tehdit eden Özgür Özel'e Fahrettin Altun tepkisi

    Dün, Osman Kavala'nın Gezi Parkı davasında müebbet hapse çarptırılmasının ardından, HDP ve CHP milletvekilleri, adliye önünde açıklama yaptı.

    Hararetli şekilde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit içerikli söylemlerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğanı resmen tehdit eden Özel,  "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde konuştu.

    Bu bağlamda Özel'in tehdit içeren söylemleri tepki toplarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

    "Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz"

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Altun, Cumhurbaşkanını tehdit etmenin suç olduğunu vurgularken, şu ifadeleri aktardı;

    "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin."

    Cumhurbaşkanını tehdit eden Özgür Özel e Fahrettin Altun tepkisi #1

    Cumhurbaşkanını tehdit eden Özgür Özel e Fahrettin Altun tepkisi #2

    CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargılama tehdidi


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