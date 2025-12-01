Cumhurbaşkanlığı 2026 yılı bütçesi komisyonda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyona sunum yptı.

Devlet Arşivleri Başkanlığının, tarihi belgelerin korunması, tasnifi ve araştırmacıların hizmetine sunulması ile milli arşiv politikasının uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalarını yürüttüğünü belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Devlet Arşivleri Başkanlığının belge muhafaza eden bir kurum olmaktan çıkıp milli arşiv politikasını belirleyen, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde tarihi belgeleri koruyan, tasnif eden ve araştırmacıların erişimine sunan stratejik bir yapıya dönüştüğünü söyledi.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 6 asırlık belge hazinesinin sadece Türkiye'nin değil, Osmanlı coğrafyasında yer alan 40'tan fazla ülkenin de tarihine ışık tuttuğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda arşivlerimizin elektronik ortama aktarılması yönünde büyük mesafeler katedilmiştir. Sadece son iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon belge dijital ortama aktarılmıştır. 'Belgeler Evimizde' projesiyle yaklaşık 1 milyon 700 bin dijital belge, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara ulaştırılmıştır. Eğitim ve farkındalık faaliyetleri kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından 'Belge Temelli Tarih Eğitimi Projesi' yürütülmektedir.



Başkanlık, ayrıca mesleki gelişim ve paylaşım için uluslararası işbirliği faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, bugüne kadar 76 ülke ile arşivler arası işbirliği protokolü imzalamıştır. Devlet Arşivleri Başkanlığının 2024 yılı kesin hesap gideri 773 milyon lira olmuştur. 2025 yılı bütçesi için Devlet Arşivleri Başkanlığına 1 milyar 218 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2026 yılında Devlet Arşivleri Başkanlığı bütçesi için 1 milyar 533 milyon lira ödenek öngörülmektedir.

"KIZILELMA HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ"

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, ülkenin savunma kapasitesini yerli ve milli imkanlarla güçlendirmek, stratejik teknolojilerde bağımsızlığı pekiştirmek ve güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu modern sistemleri en yüksek standartlarda karşılamak üzere faaliyetlerini yürüttüğüne dikkati çekti.

Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olduğunu anımsatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayraktar KIZILELMA görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. 2002 yılında, 56 firma ve 62 proje ile yürütülen, yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlı savunma sanayii sektörü, günümüze gelindiğinde, 3 bin 500'den fazla firma ve 1400'ün üzerinde proje ile yüzde 82 yerlilik oranına ulaşmıştır. Ayrıca, savunma sanayiimiz, yaklaşık 100 bin kişiye ulaşan nitelikli istihdam olanağı ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlamaktadır. Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisidir. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biridir.



Savunma sanayii sektörümüz, güvenlik ve dış politikada bağımsızlık açısından önem arz ederken, aynı zamanda katma değeri yüksek ekonomik büyüme ve sosyal refaha katkısı bakımından ülkemiz için önde gelen sektörlerdendir. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 30'luk artışla 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2025 yılının 9 aylık bölümünde 6 milyar dolara ulaşmıştır. Türk savunma sanayii bugün geldiğimiz noktada, savunma sanayii ürünlerinin ihracatında dünya çapında 11'inci sıraya kadar yükselme başarısı göstermiştir. İlk 100 Savunma Sanayii Kuruluşu listesinde bu sene de 5 Türk şirketi yer almıştır."

"ÜLKEMİZİN İHA ALANINDAKİ KÜRESEL KONUMU DAHA DA PEKİŞTİ"

Cevdet Yılmaz, savunma sanayiinde elde edilen yetkinliklerin sivil endüstrilere de aktarıldığını belirterek, "ASELSAN ve TÜRASAŞ işbirliğinde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretimine başlanması ve demir yolu sinyalizasyon sistemleri ile hızlı tren alt sistemleri tedariki, kritik altyapılarda yerlileşmenin örneklerindendir." sözlerini sarf etti.

ASELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ilk "Kalp Akciğer Makinesi" ile sağlık sektörüne, ilk yerli "Tramvay Motoru ve Çekiş Sistemi Sözleşmesi" ile raylı sistemler sektörüne güçlü bir giriş yaptığına dikkati çeken Yılmaz, "Ülkemizin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, ilk test yayınını gerçekleştirmiş ve 42 derece doğu boylamındaki nihai görev yörüngesinde testlerini başarıyla tamamlamıştır. HÜRKUŞ-2'nin ilk test uçuşunu başarıyla tamamlaması ve HÜRJET'in 1.2 Mach hıza ulaşması, ülkemizin yeni nesil hava gücüne hazırlığının somut örnekleridir." ifadesini kullandı.

ATAK ve GÖKBEY helikopterlerinin Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesiyle operasyonel kapasitenin daha da arttığını, Türkiye'nin hava platformlarında bağımsız üretim hedefinin güçlendiğini bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

Bayraktar TB3'ün MAM-T mühimmatıyla ilk atışında tam isabet sağlaması ve TCG Anadolu'ya yapay zeka desteğiyle gerçekleştirdiği tam otomatik kalkış-iniş testleri, insansız deniz-hava entegrasyonunda ulaştığımız seviyeyi göstermektedir.



ANKA-III'ün TOLUN mühimmatıyla başarılı atış testi, Aksungur'un yerli motor ve alt sistemlerle 40 bin feete ulaşması ve yapay zeka destekli TB2T'nin kendi sınıfında irtifa rekoru kırması, ülkemizin insansız hava araçlarında teknoloji derinliğini genişletmiştir.



KIZILELMA'nın manevra ve mühimmat entegrasyon testleriyle muharip yeteneğini güçlendirmesi, AKINCI ve ANKA'nın farklı mühimmatlarla gerçekleştirdiği başarılı atışlarla birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizin İHA alanındaki küresel konumunun daha da pekiştiği görülmektedir.



Havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurmuştur. Ayrıca, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığındaki Gözde Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe atış testi ve ROKETSAN'ın Kara ATMACA'sının en uzun menzilli uçuş rekorunu kırması, akıllı mühimmat kabiliyetlerimizi kanıtlamaktadır.

"ÇELİK KUBBE PROJESİ AKTİF EDİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 6 Ağustos 2024 toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde, "Çelik Kubbe" projesinin de yer aldığı, Türkiye'nin yerli ve milli katmanlı hava savunma yeteneğini güçlendirecek stratejik kararların alındığını anımsatan Yılmaz, "Bu kararlar, farklı algılayıcı ve silah sistemlerinden oluşan tüm yerli hava savunma sistemlerimizi, füze, radar, komuta kontrol, bütünleşik bir ağ yapısında birleştirecek bir 'Sistemler Sistemi' mimarisi kurulmasını öngörmektedir. Yapay zeka ile desteklenen bu ağ yapısı, ortak hava resmini gerçek zamanlı olarak oluşturacak ve operasyon merkezlerine en doğru kararı aldıracak bilgiyi anlık iletecektir. Bu kapsamda 'Çelik Kubbe' projesi, 2025 yılında resmi olarak aktif edilmiş, ilk olarak toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmiştir." diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 2024 yılı kesin hesap giderinin 1 milyar 2 milyon lira olduğunu aktaran Yılmaz, "2025 yılı bütçesi için Savunma Sanayii Başkanlığına 1 milyar 138 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2026 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesi için 1 milyar 547 milyon lira ödenek öngörülmektedir. Başkanlık için az önce ifade ettiğim ödenek, sadece idareye tahsis edilen ödenektir. Uygulamada Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projelere, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan kaynak aktarılmakta olup, söz konusu fona 2024 yılında aktarılan vergi payı yaklaşık 153,5 milyar liradır. Ayrıca, savunma sanayii projelerimiz için önümüzdeki dönemde alternatif finansman kaynakları oluşturulması noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

"FETÖ'NÜN YURT İÇİNDEKİ HAREKET ALANI AZALTILMIŞTIR"

Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Türkiye'nin güvenliğini hedef alan risk ve tehditleri tespit ve analiz etme ile devlet politikalarının şekillenmesine katkı sunacak istihbaratı üretme faaliyetlerini kesintisiz yerine getirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Köklü devlet geleneğimizin kilit unsurlarından biri olan MİT, terörle mücadele, dış istihbarat, istihbarata karşı koyma, teknik ve siber istihbarat alanlarında ürettiği bilginin Devlet politikasına dönüşebilecek kalitede ve öngörüde olmasını esas almaktadır. Teşkilat, uzun yıllardır PKK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadele etmekte olup, gelinen noktada terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi yönünde izlenen devlet politikasında önemli ve kritik görevler üstlenmektedir.

FETÖ'nün yurt içindeki hareket alanı, MİT'in güvenlik kurumlarıyla yürüttüğü müşterek başarılı çalışmalara bağlı olarak azaltılmıştır. Ayrıca MİT, dost ve kardeş ülkelere verdiği eğitimlerle tecrübe aktarımı da gerçekleştirmektedir.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar teknik istihbaratı çok geniş bir perspektifle ele alan MİT, devletimizin sunduğu imkanlar nispetinde teknolojiden azami düzeyde faydalanarak teknik istihbarat ihtisas alanlarını gün geçtikçe çeşitlendirmekte ve geliştirmektedir.

2024 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının kesin hesap gideri 23 milyar 927 milyon lira olmuştur. 2025 yılı bütçesi için Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 28 milyar 896 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2026 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bütçesi için 39 milyar 496 milyon lira ödenek öngörülmektedir."

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin, milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetine ilişkin hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'ni hazırladığını anımsatan Yılmaz, "Belge, 2025 yılında küresel ve bölgesel ölçekte meydana gelen gelişmeler doğrultusunda günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellenmiştir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, yakın coğrafyamızda ve küresel ölçekte, güvenlik alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, milli güvenlik meselelerine yönelik çok yönlü analiz çalışmalarına devam etmekte, uluslararası faaliyetler kapsamında ikili ve çok taraflı temaslarını yoğun şekilde sürdürmektedir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2024 yılı kesin hesap gideri 261 milyon lira olmuştur. 2025 yılı bütçesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne 381 milyon lira ödenek tahsisi yapılmıştır. 2026 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesi için 590 milyon lira ödenek öngörülmektedir." diye konuştu.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN REFAHI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk ve milli davalarının bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Bu çerçevede, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması ayrıca Kıbrıs Türkü'nün özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en somut çıktısının her yıl imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları olduğunu belirten Yılmaz, "2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, yaklaşık 21 milyar liralık kaynağıyla ülkemiz ve KKTC arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkanlara sahip iş birliği belgesidir. Önümüzdeki dönemde KKTC'nin altyapısına verilen desteğin yanı sıra kadın girişimciler, genç girişimciler başta olmak üzere üreticilere, çiftçilere, kırsal ve bölgesel kalkınma desteklerine öncelik vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ve KKTC makamları ile yakın istişare içinde, KKTC'nin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi, insanlık dışı izolasyonların ortadan kalkması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"1434 SORU ÖNERGESİNİN YÜZDE 89'UNA YANIT VERİLDİ"

Meclis'in bilgi edinme ve denetim mekanizmaları arasında yer alan yazılı soru önergelerine de gereken özeni göstermeye devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "Bu çerçevede, tarafıma tevcih edilen 1434 soru önergesinin yüzde 89'una yanıt verilmiştir. Önümüzdeki dönemde de milletvekillerimizin ilettiği tüm önergeler, aynı dikkat ve sorumluluk anlayışıyla cevaplandırılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının, Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan idare denetim raporlarını dikkatle incelediğini ve raporlarda yer alan hususların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: