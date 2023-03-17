Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, asrın felaketinin kitabını yayımladı 6 Şubat'ta yaşanan büyük felakette Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca çıkarılan kitapta, zorlu günlerde verilen mücadeleler anlatıldı.

Türkiye, 40 gün önce asrın felaketi ile yüzleşti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler büyük yıkımlara, binlerce can kaybına neden oldu.

Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya başladı.

Ülkenin güneyindeki toplam 11 sarsıntıdan etkilenerek adeta yerle bir oldu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, depremzedelerin beslenmeden barınmaya tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Zorlu günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelinmeye başlandı.

Asrın felaketi kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da bu zorlu sürecin anlatıldığı, "Asrın Felaketi: 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri" kitabı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı kitapta, deprem afetinin ilk anından itibaren verilen büyük mücadelelere yer verildi.

6 bölümden oluşuyor

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan kitap, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Hakkında", "Asrın Felaketini Anlamak", "Deprem Sonrası Arama, Kurtarma Faaliyetleri", "Afet İletişimi ve Dezenformasyonla Mücadele", "Deprem Sonrası Dayanışma" ve "Deprem Sonrası İnşa ve İhya Çalışmaları" başlıklı 6 bölümden oluşuyor.

Kitapta anlatılanlar

Sahada çalışan ekiplerin yanı sıra dünyadaki birçok ülkenin seferber olarak uluslararası yardım çağrısına cevap vermesine de değinildi.

Depreme ilişkin bilimsel verilerin ayrıntılarıyla yer aldığı kitapta, asrın felaketinin yarattığı tahribatlar ile doğal tarihi ve kültürel varlıklara etkileri de yer alıyor.

Barınma, beslenme gibi yardımlar, psikososyal destekler, eğitimin devamlılığının sağlanması gibi çalışmaların anlatıldığı kitapta, devletin bölgede yapacağı yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında yer alan projelere de değiniliyor.

Kitap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen "Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi"nde liderlere ve heyet üyelerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısı

Bakanlıkların, kurumların, kuruluşların, sahip oldukları tüm arama kurtarma, yardım, destek kapasitelerinin deprem bölgesine yönlendirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısına cevap veren NATO ve Avrupa Birliği dahil 90 ülkeden 11 bin 500'e yakın personele sahip profesyonel arama kurtarma ekiplerinin hızla sahaya dağıtıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 35 bin kişiyle, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma gücünü bir araya getirdiklerine dikkati çekerek, yardım ve destek personeliyle toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllünün deprem bölgesinde vazife üstlendiğini kaydetti.

"Dünyaya örnek olacak bir dayanışma görüyoruz"

Erdoğan, bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insanın depremzedelerin imdadına koştuğu bir dönemin yaşandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin bu zor günlerde gösterdiği tarihi dayanışma, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Depremden etkilenen insanlarımızın, barınmadan gıda ve giyime kadar tüm ihtiyaçlarının elbirliğiyle karşılandığı, dünyaya örnek olacak bir dayanışma görüyoruz. Hamdolsun dört haftanın sonunda, arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız, barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz, enkaz kaldırma çalışmalarına hızla devam ettiğimiz bir yere geldik.



Bir yandan da insanlarımızı en kısa sürede yeni evlerine taşımak istiyoruz. Bunun için en önemli gündemimiz, insanlarımızı bir an evvel güvenle ve huzurla yaşayacakları yeni evlerine kavuşturmaktır. Amacımız, önümüzdeki iki ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere, toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza bir yıl içinde teslim etmeyi hedefliyoruz.

"Milletçe yaşadığımız bu büyük felaketin üstesinden geleceğiz"