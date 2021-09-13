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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 Eylül Darbesi belgeseli

    İletişim Başkanlığı, 12 Eylül Darbesinin yıl dönümü için belgesel hazırladı.
    • DHA
    • 13.09.2021 - 03:35
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 03:36
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 Eylül Darbesi belgeseli

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 12 Eylül Darbesinin yıl dönümü adına '12 Eylül Darbesi' belgeselini hazırladı.

    Belgeseli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından hesabından yayınladı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 Eylül Darbesi belgeseli VİDEO

    ''12 EYLÜL, DEMOKRASİMİZİN KARA BİR LEKESİDİR''

    Altun, paylaştığı belgesele "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir" notunu ekledi.

     

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 Eylül Darbesi belgeseli #1

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 Eylül Darbesi belgeseli #2

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