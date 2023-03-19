Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan ‘Seninleyiz Türkiye’ kampanyası 18 ülkede başlatılan ‘Seninleyiz Türkiye’ kampanyası ile küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlanırken; asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan internet sitelerinde yayınlandı.

Türkiye, 6 Şubat'ta felaketin en büyüklerinden birini yaşadı...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Binlerce cana mal olan depremlerin acısı sürerken, bir yandan da yaralar sarılmaya çalışıldı.

Dünyanın dikkatini çeken birlik ve beraberlik

Bu örnek teşkil eden birlik ve beraberlik, dünyanın da dikkatini çekti.

Yardımseverliği ile tanınan Türk halkı, dünyanın dört bir yanından takdir gördü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da, depremlerin ardından ortaya konulan dayanışma ve yardım seferberliğinden hareketle uluslararası kamuoyuna yönelik "Seninleyiz Türkiye" kampanyası başlattı.

18 ülkede başlatıldı

ABD, İngiltere, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Meksika, Kanada, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Çin, Japonya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan olmak üzere 18 ülkede başlatılan uluslararası dayanışma kampanyası ile afet sonrası ortaya konulan küresel dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

"Seninleyiz Türkiye" sloganları

Kampanyada, asrın felaketinin hemen ardından Türkiye'ye gerek arama kurtarma ekipleri, sağlık personelleri ve yardım göndererek gerekse destek mesajı vererek yardım eli uzatan ülkelerin gösterdiği küresel dayanışmanın önemi vurgulandı.

Kampanya kapsamında 18 farklı ülkenin hem geleneksel hem de dijital medya mecralarında "Seninleyiz Türkiye" sloganları ile afetin büyüklüğü, yapılan yardımlar ve Türkiye ile dayanışma vurgusunu içeren görsel ve içerikler paylaşıldı.

New York'ta dış mekan ilanları

Asrın felaketinin mahiyetine, bilimsel verilere ve afetin hemen ardından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirici içerikler, kampanya özelinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanan "https://seninleyizturkiye.com/" ve "https://westandwithturkiye.com" internet sitelerinde yayınlandı.

Ayrıca afete yönelik dayanışmayı artırmak amacıyla New York'ta Times Meydanı gibi önemli meydanlarda ve ledli mobil kamyonlar aracılığıyla dış mekan ilanları yayınlandı.

Ülkelerin önemli gazetelerinde de "We Stand Türkiye" sloganlarıyla ilanlara yer verildi.

Tanınmış isimlerden destek mesajları

Diğer taraftan aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyaca tanınmış oyuncular Morgan Freeman, Aamir Khan, Reshat Strik, şarkıcı Jamala, Yasmin Levy, Della Miles, sporcu Matwe Middelkoop'un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Türkiye'ye destek mesajlarını içeren videolar farklı mecralarda paylaşıma sunuldu.

'Örnek seferberlik'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşadığı ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonucu büyük bir yıkım yaşadığını ancak felaketin hemen ardından hem devlet ve millet olarak, hem de uluslararası anlamda örnek bir seferberlik sergilendiğini belirtti.

"Tüm ülkelere teşekkürü borç biliyoruz"

Devletin tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve uluslararası yardım çağrısına cevap veren dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin büyük bir özveriyle bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini anımsatan Altun, "Böylesine zor günümüzde yanımızda olan, bize destek olan tüm ülkelere teşekkürü borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Sadece kriz ortamlarında değil..."