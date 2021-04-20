Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Dijital Tırı Isparta’da

Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır, 23 Nisan’a kadar Isparta Valiliği önünde ziyaretçi kabul edecek.

Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış "Dijital Tır'ın", 52 ili ziyaret etmesi planlanmıştı.

Şimdiki durağı Isparta olan Dijital Tır’da, ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

İÇİNDE NELER VAR NELER

Dijital Tır’ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

Tır içerisinde ayrıca Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlanıyor. Tır içerisindeki tüm bu teknolojik uygulamalar Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirildi.

TIRIN İLK ZİYARETÇİLERİ VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Isparta’da tırın ilk ziyaretçileri ise Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler’in de eşlik ettiği ziyarette Vali Seymenoğlu tır içerisindeki tüm istasyonları gezerek bilgi aldı, dijital sunumları dinledi.