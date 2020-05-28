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    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında videokonferans sistemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı başladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 15:29
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    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor.

    Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

    TOPLANTI BAŞLADI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

    Toplantıda hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.

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