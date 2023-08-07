Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıda ekonomi ve dış politika konuları ele alınacak.

AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli gündem maddeleri ile bugün Beştepe'de toplandı.

Saat 15.10'da başlayan toplantıda dış politikadaki önemli gelişmelerin ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.

Tahıl anlaşması

Toplantıda, önemli konulardan biri de Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum.

Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.

Putin'in ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'in Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

Ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

Yabancı yatırımcılar için atılacak adımlar

Bir önemli konu da ekonomi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı.

Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak.

Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme süreci

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde yer alıyor.

Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler ele alınacak

Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı.

Kabinede hem yardım hem de yeniden inşaa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.

Avrupa'daki provokatif eylemler

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.