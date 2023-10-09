Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı: Masada emeklilere yapılacak maaş zammı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugünkü toplantısında emekli maaşlarına ilişkin düzenleme ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma kapsamlı şekilde görüşülecek.

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Milyonlarca emeklinin gözü bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada zam sinyali verdi.

Son olarak bir açıklama da hafta sonu gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yapıldı.

İlk Kabine toplantısından sonra açıklanacak

Yerel seçim ile ilgili mesajları ve dünya çapındaki krizleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjde vermeyi de es geçmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşları ile ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız.

Bakanlığın çalışmaları değerlendirilecek

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma da değerlendirilecek.

Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının ve birçok konunun ele alınacağı kabine, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Saat 16.50'de başlayan toplantıdaki diğer konu başlıkları şu şekilde...

Ekonomik gelişmeler

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek.

Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Terörle mücadele

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

İsrail-Filistin hattındaki son durum

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar.

Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.