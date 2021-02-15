Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs gündemiyle toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize programı nedeniyle çarşamba günü yapılması planlanan kabine toplantısında, kısıtlamalarda gevşetilme ve iş yerlerinin açılması masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize programı nedeniyle kabine toplantısı bugün yapılamayacak.

Çarşamba günü Beştepe’de yapılması planlanlanan toplantıda ise en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak.

EN ÖNEMLİ KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye salgınla ilgili bilgi vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

İŞ YERLERİ AÇILABİLİR

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda lokanta ve kafelerin açılma olasılığı da gündeme gelecek.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor.

Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyük şehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu arada salgınla mücadelede yerinde karar dönemi bugün başlıyor. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak.

Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirleri veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

YENİ ANAYASA VE REFORMLAR

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise ekonomik ve hukuki reform çalışmalarıyla yeni anayasa süreci oluşturacak.

Anayasa çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar bilgilendirmede bulunacak.