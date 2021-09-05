Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Ana gündem yüz yüze eğitim ve Afganistan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Ana gündem yüz yüze eğitim ve Afganistan

Kabine toplantısında okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte alınan tedbirler ve Afganistan'daki son durum gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda masada olacak ana gündem yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SALGININ SEYRİ ELE ALINACAK

Aşılamadaki son durumun değerlendirileceği toplantıda, yerli aşı çalışmaları ve günlük vaka sayılarındaki artış ele alınacak.

Bakan Koca'nın koronavirüsle ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi beklenirken, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri görüşülecek.

BİR DİĞER ÖNEMLİ KONU: AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM

Öte yandan toplantıda gündemde olacak bir diğer konu hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları.

Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de ele alınacak bir diğer konu.

Göç tehlikesi ve Afganistan'daki son durumun değerlendileceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunu bilgilendirecek.