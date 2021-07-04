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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi, aşı programı ve turizm sektörüne yönelik gelişmelerle gündemdeki diğer konular ele alınacak.
    • AA
    • 04.07.2021 - 18:25
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

    Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

    SALGININ SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

    TURİZMLE İLGİLİ TEDBİRLER MASADA

    Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak #1

    GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA GÖRÜŞÜLECEK

    Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

    Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak #2

    KURBAN BAYRAMI TATİL EDİLİR Mİ?

    Öte yandan Kurban Bayramı tatili 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor.

    19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde ve Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

    Tatil bölgelerindeki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.

    KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

    15 Temmuz Perşembe-Demokrasi ve Milli Birlik Günü

    16 Temmuz Cuma

    17 Temmuz Cumartesi

    18 Temmuz Pazar

    19 Temmuz Pazartesi-Arife

    20 Temmuz Salı - Kurban Bayramı'nın 1. günü

    21 Temmuz Çarşamba - Kurban Bayramı'nın 2. günü

    22 Temmuz Perşembe - Kurban Bayramı'nın 3. günü

    23 Temmuz Cuma- Kurban Bayramı'nın 4. günü

    24 Temmuz Cumartesi

    25 Temmuz Pazar

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