Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi, aşı programı ve turizm sektörüne yönelik gelişmelerle gündemdeki diğer konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

SALGININ SEYRİ DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

TURİZMLE İLGİLİ TEDBİRLER MASADA

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA GÖRÜŞÜLECEK

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİL EDİLİR Mİ?

Öte yandan Kurban Bayramı tatili 20 Temmuz Salı'dan 23 Temmuz Cuma gününe kadar toplam 4 iş gününü kapsıyor.

19 Temmuz Pazartesi olan arife günü ile birlikte 5 iş gününe çıkan tatil haftasının başlangıcında ve sonunda bulunan hafta sonları eklendiğinde ve Kurban Bayramı'ndan önceki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de dahil edildiğinde, tatilin 11 güne çıkması öngörülüyor.

Tatil bölgelerindeki turizmciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte 11 güne çıkarılmasını talep ediyor.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

15 Temmuz Perşembe-Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz Cuma

17 Temmuz Cumartesi

18 Temmuz Pazar

19 Temmuz Pazartesi-Arife

20 Temmuz Salı - Kurban Bayramı'nın 1. günü

21 Temmuz Çarşamba - Kurban Bayramı'nın 2. günü

22 Temmuz Perşembe - Kurban Bayramı'nın 3. günü

23 Temmuz Cuma- Kurban Bayramı'nın 4. günü

24 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz Pazar