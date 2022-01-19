Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında Arnavutluk'ta ziyaretlerde bulunmuştu.

Erdoğan yurt dışı temaslarının ardından bugün Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

Kabine toplantısının gündemi ise hayli yoğun.

GÜNDEM EKONOMİ

Toplantının en önemli gündem maddesi ekonomi olacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alınmıştı.

Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlanmıştı.

Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMATİK GELİŞMELER

Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.