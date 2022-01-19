Euro
15.3464
0.19%
Dolar
13.5384
0.07%
Altın
788.7460
-0.09%
Borsa
1,979.83
-5.08%
Bitcoin
571.725
-0.12%
BTXN Coin
33.13
-1.54%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem ekonomi

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündem ekonomi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.
    • AA
    • 19.01.2022 - 07:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta başında Arnavutluk'ta ziyaretlerde bulunmuştu.

    Erdoğan yurt dışı temaslarının ardından bugün Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

    Kabine toplantısının gündemi ise hayli yoğun.

    GÜNDEM EKONOMİ

    Toplantının en önemli gündem maddesi ekonomi olacak.

    20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alınmıştı.

    Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında masaya yatırılacak.

    Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

    KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

    Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlanmıştı.

    Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.

    TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMATİK GELİŞMELER

    Diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak.

    Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdi.

    Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi nde gündem ekonomi #1


    Görüş Bildir