Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ilin müftüsü değişti Yeni alınan 5 ile yeni müftü atanması ve 7 ilin müftüsünün yerinin değiştirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

12 ili kapsayan karara göre görevden alınan ve yerine yeni atanan isimler şöyle:

Buna göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş geldi.

Kütahya Müftülüğüne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğüne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğüne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğüne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu getirildi.

Tokat Müftülüğüne Esat Yapıcı atandı.

5 ile yeni müftü geldi, 7 ilde ise yer değiştirme yapıldı

Manisa Müftülüğüne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğüne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç getirildi.

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Kastamonu Müftülüğüne Bekir Derin atandı.

Siirt Müftülüğüne Şakir Pinal atandı.

Mardin Müftülüğüne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğüne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik getirildi.