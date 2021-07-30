Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara yeni atamalar oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara yeni atamalar oldu

Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni atamalar gerçekleşti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe ile Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız görevden alındı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Orhan Kemerkaya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Ali Fuat Eker atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'ne, Salih Tan atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi.