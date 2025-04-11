Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit

İHA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk yapan 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, Anadolu Otoyolu’nun Çamlıdere-Gerede kesimi İstanbul istikametinde bir tankere arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ile Cumhurbaşkanlığı personeli araç şoförü Ahmet Ülger şehit oldu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, bölge cumhuriyet savcısı da inceleme yapmak üzere olay yerine intikal etti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ve beraberindeki heyet, kaza haberinin ardından dönüş yaparak olay yerine geldi.

Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.