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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde art arda kabuller

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde art arda kabuller

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i daha sonra da Orgeneral Ümit Dündar'ı da kabul etti.