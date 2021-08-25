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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde art arda kabuller
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i daha sonra da Orgeneral Ümit Dündar'ı da kabul etti.
- AA
- 25.08.2021 - 00:20
Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme trafiği yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.
DÜNDAR'I DA KABUL ETTİ
Erdoğan daha sonra, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.