- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı
Savunma Sanayii yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
- AA & Ensonhaber
- 02.03.2021 - 17:41
- Güncelleme : 02.03.2021 - 17:49
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
KÜLLİYE'DE SAVUNMA TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Toplantıda, savunma alanındaki son ilerlemelerin ve yürütülmekte olan projelerin masaya yatırılması bekleniyor.