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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı

    Savunma Sanayii yetkilileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 17:49
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı

    Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    KÜLLİYE'DE SAVUNMA TOPLANTISI

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

    Toplantıda, savunma alanındaki son ilerlemelerin ve yürütülmekte olan projelerin masaya yatırılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi nde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı #1

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