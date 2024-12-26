Haber Merkezi

Sosyal medya hesaplarından “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu” iddiasıyla yayınlanan görüntüler kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu...

Tepki çeken görüntüler sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) beklenen açıklama geldi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan DMM, görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığını bildirdi.

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiası doğru değildir." diyen DMM, devamında şu ifadelerde bulundu:

"'SUUDİ DÜĞÜN YEMEĞİ BÜFESİ' BAŞLIĞIYLA PAYLAŞILDI"

İddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

"SES EKLENEREK MANİPÜLASYON AMAÇLI KULLANILDIĞI BELİRLENMİŞTİR"

Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU

Sabah saatlerinde bazı sosyal medya hesaplarından “Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mutfağa ait olduğu” iddiasıyla görüntü paylaşıldı.

Görüntüler kısa sürede yayılarak tepki çekti.

Bazı kullanıcılar tarafından ise "Asgari ücret ve emekli maaşı ile geçinmek zorunda kalan vatandaşın mutfağı ne durumda?" şeklinde yorumlar yapıldı.