Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıcıyısı eğitim ve kültür olacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlara ödüllerini veren Erdoğan, 2053 vizyonunun ana taşıyıcısının eğitim ve kültür olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini kasım ayında açıklamıştı.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülmüştü.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, kategorilerine göre hak sahiplerine verildi.

"2053 VİZYONUMUZUN ANA TAŞIYICISI EĞİTİM VE KÜLTÜR OLACAKTIR"

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedeflerinin maddi kalkınma unsurları üzerine olduğunu söylerken, 2053 vizyonunun ana taşıyıcısının eğitim ve kültür olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır."

Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıcıyısı eğitim ve kültür olacak VİDEO

TEOMAN DURALI HOCAYI ANDI

Erdoğan'ın ödül törenindeki açıklamaları ise şu şekilde:

"Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teroman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasında yer alıyordu. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi, tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız.





İDİL BİRET'E ÖVGÜ

İdil Biret'in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuziyya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.

Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmak mümkündür. Ethem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasında yer almaktadır.





SAHAFLIĞIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Gürbüz Azak, gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı'dır. En önemli simalarından biri de 60 yıldır bu işe gönül veren İbrahim Manav'dır.

Sahaflar çarşısı deyince ben Beyaz Sarayı özellikle belirtmeden geçemeyeceğim. Orada bir İsmail ağabeyimiz vardı. Kitapları orada arardık, İsmail ağabey çayı demlerdi, kitabımızı okur, çayımızı içerdik. Allah rahmet eylesin.

Kültür ve sanatta ne kadar güçlüyseniz çevrenizi de o kadar yönlendirebilir, yönetebilirsiniz. Teknolojinin sunduğu sınırsız denebilecek imkanlar insanın gönlünden süzülerek gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. Medeniyetimizi yükseltmek istiyorsak bakacağımız alan kültür ve sanattır."