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    Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar 7 Nisan'da çıkacak

    FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.
    • AA
    • 02.03.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 13:15
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    Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar 7 Nisan'da çıkacak

    FETÖ darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada, sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı.

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken tutuksuz sanıklardan bazıları salonda hazır bulundu.

    BERAAT TALEP ETTİLER

    Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

    Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

    KARAR 7 NİSAN'DA

    Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, karar duruşması için 7 Nisan'a gün verdi.

    Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında karar 7 Nisan da çıkacak #1

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