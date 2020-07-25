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    Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan önde

    Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan önde

    Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın rakibinden 3 kat fazla oy alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 09:35
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    Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan önde

    Türkiye'de muhalefet tarafından sürekli erken seçim gündeme getiriliyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimler için 2023'ü işaret edip tartışmaları noktalasa da anket şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya başladı.

    Gelen sonuçlar, muhalefetin erken seçim isteğini de unutturacak cinsten.

    AREDA Survey, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin verilerini paylaştı.

    Ankete katılanlara, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye soruldu.

    DEĞİŞMEYEN SONUÇ: KAZANAN ERDOĞAN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 47,7'lik oranla rakiplerine büyük fark attı.

    Mansur Yavaş yüzde 14,2 seviyesinde kalırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

    Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan önde #1

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