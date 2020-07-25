Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan önde

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakın rakibinden 3 kat fazla oy alıyor.

Türkiye'de muhalefet tarafından sürekli erken seçim gündeme getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimler için 2023'ü işaret edip tartışmaları noktalasa da anket şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya başladı.

Gelen sonuçlar, muhalefetin erken seçim isteğini de unutturacak cinsten.

AREDA Survey, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin verilerini paylaştı.

Ankete katılanlara, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" diye soruldu.

DEĞİŞMEYEN SONUÇ: KAZANAN ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 47,7'lik oranla rakiplerine büyük fark attı.

Mansur Yavaş yüzde 14,2 seviyesinde kalırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6 ile üçüncü sırada kendine yer buldu.