Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nda yer alıyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu ile belirleniyor.

Bu sürenin ne zaman olduğunu merak edenler ise seçim zamanını araştırmaya başladı.

Bu sürenin yaklaşmasının ardından, siyasi partilerin de cumhurbaşkanı adayları belirlenmiş olacak.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli değil.

Millet İttifakı'nın adayının ne zaman belirleyeceği bilinmiyor ancak, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür.

Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir.

Yani son seçim 24 Haziran 2018’de yapıldığından kanuna göre öngörülen tarih 18 Haziran 2023.

Seçimin bu tarihten ileri bir tarihte olması mümkün değil ama daha erkene alınmasının esasları da kanunda belirlenmiştir.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan olunur.

Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.