Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Fransa'daki terör saldırısını kınıyoruz

Fransa'da gerçekleşen terör saldırısı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kınandı. Kalın, terörün her türüne karşı olunduğunun altını çizerek, Fransa halkına başsağlığı diledi.

Bu sabah Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Notre Dame kilisesi yakınında gerçekleşen saldırının faili tutuklanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kınandı.

"TERÖRÜN HER TÜRÜNE KARŞIYIZ"

Sözcü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fransa halkına baş sağlığı dileyerek, terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı olunduğunun altını çizdi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına baş sağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."



