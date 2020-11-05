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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü atlattı

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kalın, "Koronavirüs tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 12:20
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 12:29
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü atlattı

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, koronavirüs tedavisi sona erdi.

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Kalın, "Koronavirüs tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    31 EKİM’DE DUYURMUŞTU

    Kalın, geçen 31 Ekim'de, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini yine Twitter'dan duyurmuştu.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü atlattı #1

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