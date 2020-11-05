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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü atlattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsü atlattı

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kalın, "Koronavirüs tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.